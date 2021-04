«Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme»: galeotto fu il Gf Vip

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme. A confermare il pettegolezzo, che si aggirava nell'aria ormai da tempo, è il settimanale Chi. Secondo alcune indiscrezioni, galeotto fu per i due il Grande Fratello Vip, nella cui ultima edizione la modella brasiliana ha partecipato in qualità di concorrente e dove Balotelli si è recato per fare una sorpresa al fratello Enock, anche lui concorrente. Proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini, i due si sono incontrati di nuovo dopo una rottura del loro rapporto. Sulla loro storia passata, solo vaghe dichiarazioni e smentite da parte di entrambi, ma sul loro attuale ritorno di fiamma non ci sarebbe dubbi.

Proprio al Grande Fratello Vip la "coppia" si era resa protagonista di un episodio singolare al momento del loro incontro. Come dimenticare la caduta di stile del calciatore al momento dell'incontro con Dayane Mello? Di fatto uno dei punti più bassi dell'edizione del reality a seguito del quale il Codacons aveva persino chiesto la chiusura anticipata della trasmissione.

Il calciatore era entrato nella casa del Gf Vip per salutare il fratello Enock. In occasione della sua visita Signorini aveva chiesto a Dayane: «Ti fa piacere avere Balotelli in casa?». Di fronte alla sua risposta affermativa il conduttore aveva provocato il calciatore: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Balotelli senza neanche pensarci, aveva risposto: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’“. Un doppio senso che lasciò di stucco Dayane e l'intero pubblico, a seguito del quale Mario aveva cercato (senza successo) di smorzare i toni: “Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po’. Ti voglio bene”.

