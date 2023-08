David Beckham e Victoria a sorpresa in un fast food a Dallas; la reazione del cameriere è virale

Trovare David Beckham in un fast food non è cosa da tutti i giorni. Per questo quando un cameriere del “Blu’s Barbeque” a Dallas si è trovato a servire l'ex calciatore ha esclamato: "Oddio, tu sei David Beckham". Beckham si trovava nella città texana in veste di presidente dell’Inter Miami CF, in occasione degli ottavi di finale di Leagues Cup del 7 agosto scorso, la coppa nazionale statunitense, e il cameriere, una volta aperta la finestra da cui si prendono gli ordini, è apparso visibilmente emozionato, specie quando Beckham gli ha chiesto, un po’ affamato: “Dimmi i tuoi preferiti”, riferendosi ai piatti, e la risposta ottenuta non si riferiva tanto al cibo: “Tu!”.