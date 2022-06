Dallas, litiga con la fidanzata e rompe opere d'arte dentro il museo. Danni per 5 milioni di dollari

Ha litigato con la fidanzata e cosa ha fatto? Si è scaraventato contro i reperti antichi di un museo. Brian Hernandez ha 21 anni, ha fatto irruzione nel Dallas Museum of Art distruggendo manufatti antichi per un valore di 5 milioni di dollari, avrebbe detto di averlo fatto perché era «arrabbiato con la sua ragazza».

Il fatto è accaduto poco prima delle 22.00 di mercoledì, quando una portavoce del museo ha dichiarato che qualcuno era «entrato con la forza» nel museo. La polizia ha poi identificato il sospetto come Brian Hernandez, che è stato preso in custodia. È stato accusato di danneggiamento.

La polizia di Dallas ha ricostruito la vicenda: l'uomo ha eluso le guardie di sicurezza del museo, ha infranto le vetrate e ha distrutto oggetti dell'antica Grecia, almeno uno dei quali risalente al 450 a.C.

Il Dallas Museum of Art è ancora aperto al pubblico, ma ora alcune parti sono chiuse a causa dei danni. Secondo i documenti del tribunale, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo con una sedia di metallo in mano davanti alla porta. Poco dopo una chiamata al 911 dall'interno del museo, il centralinista ha detto agli investigatori che la persona ha ammesso di aver fatto irruzione. «Era una persona che sembrava arrabbiata, e il suo scopo era quello di sfogare la sua rabbia spaccando tutto quello che riusciva a trovare di vetro», ha detto Agustin Arteaga, che lavora per il Dallas Museum of Art.

La guardia di sicurezza ha detto alla polizia di aver chiesto a Hernandez il motivo dell'effrazione e la risposta di Hernandez è stata che era arrabbiato con la sua ragazza, così ha fatto irruzione e ha iniziato a distruggere le opere museali. Gli oggetti più costosi distrutti sono stati un vaso greco del VI secolo e un altro reperto a figure rosse risalente al 450 a.C.

«Ha attraversato altri spazi e non ha danneggiato altre opere, non ha toccato nulla, non aveva l'intenzione di rubare nulla», ha detto Arteaga. «È stata solo la sua rabbia a spingere quella persona a fare ciò che ha fatto". Ha aggiunto che non ci sono mai stati danni al Dallas Museum of Art, fino ad ora. «In 120 anni non abbiamo mai subito alcun tipo di situazione come questa», ha detto.