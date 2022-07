Dallas, donna spara in aeroporto: fermata dalla polizia, è ferita in ospedale

Attimi di panico all'aeroporto Love Field di Dallas. Una donna ha imrpovvisamente aperto il fuoco sparando in aria. A fermarla, esplodendo a sua volta colpi di arma da fuoco, è stato un agente di polizia. La donna è ricoverata all'ospedale Parkland e le sue condizioni non sono note. Non ci sarebbero altri feriti. Lo riporta Cbs citando alcune fonti.

A seminare panico all'aeroporto Love Field di Dallas è stata una donna 37enne che ha sparato vicino alla biglietteria dell'aeroporto. La donna è l'unica ferita nell'incidente. La Federal Aviation Administration ha fermato i decolli dallo scalo che serve principalmente gli aerei della Southwest Airlines, riporta la Cnn.