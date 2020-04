Covid 19, Jennifer Aniston regala 10 mila dollari ad un'infermiera

La solidarietà assume varie forme in questo periodo di emergenza per il mondo. E se tante celebrità scelgono di fare donazioni ad ospedali o enti caritatevoli, l'attrice americana Jennifer Aniston, protagonista di molte commedie di successo, ha scelto una sola persona: una mamma di due bambini, positiva al Covid-19, e soprattutto infermiera, in servizio presso l'ospedale della sua città, St. George nello stato dello Utah. Ma andiamo con ordine. La beneficiaria della generosità della star di Hollywood, Kimball Fairbanks, era in collegamento video con il Jimmy Kimmel Live, volto noto della tv americana, a cui stava raccontando la sua storia, il periodo di quarantena in isolamento domiciliare, reso ancora più doloroso perché costretta a stare a distanza anche dai propri figli, quando il conduttore le ha annunciato di volerle presentare una persona di nome Jennifer.

Sull'altra metà dello schermo, è apparsa l'ex-compagna di Brad Pitt, Jennifer Aniston. «Voglio solo dire, che Dio benedica te e tutti là fuori che fanno quello che state facendo voi. Non so come esprimere la mia gratitudine per tutto quello che state facendo, mettendo in pericolo la vostra salute. Siete fenomenali» ha detto l'attrice all'infermiera, che superato un primo momento d'incredulità, viene sbalordita nuovamente dal regalo dell'attrice resa popolare dalla serie Friends. Un buono spesa da 10 mila dollari su Postmates, società che si occupa di consegna di prodotti a domicilio, a beneficio dell'infermiera dello Utah, che commossa ha ringraziato l'attrice.



Nel corso del collegamento video, poi l'attrice ha raccontato anche la sua quotidianità ai tempi del Coronavirus, che normalizza anche le vite dei divi di Hollywood. Ormai chiusa in casa da venti giorni, la Aniston ha raccontato di non viverla con particolare difficoltà perché «sono agorafobica, quindi per me non è una cosa difficile. Quello che, invece, trovo davvero difficile, è guardare il telegiornale e cercare di assorbire quello che succede fuori. Mi sono permessa di guardarli al mattino e poi alla sera, ma non di più». E come trascorre il tempo un'attrice abituata a saltare da un set all'altro nel mondo ed a calcare i red carpet delle metropoli. «L’unica cosa che faccio è pulire in continuazione. Lavare i piatti è attualmente la mia attività preferita dell’intero mondo. E poi organizzo e sistemo ogni cosa. Ma devo darmi una calmata, perché ho finito gli armadi.

