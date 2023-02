Chiara Ferragni, età, marito, carriera e Instagram: ecco chi è la conduttrice di Sanremo 2023

Sanremo 2023 - Chiara Ferragni, chi è la biondissima conduttrice di Sanremo? È un'influencer, cioè un'imprenditrice digitale che lavora sui e con i social network per influenzare mode, comportamenti e vendite. È nata a Cremona il 7 maggio 1987, sotto il segno del Toro. Ha 35 anni. Pesa 58 kg ed è alta 1 metro e 77 centimetri. Figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, Chiara ha due sorelle, a cui è molto legata: Francesca e Valentina (appaiono spesso nei post social che pubblica su Instagram, il suo social network di riferimento dove la seguono più di 25 milioni di persone).

Vita privata

Vita privata, o almeno quello che non si vede nei post che pubblica perché Ferragni trasforma tutti gli aspetti della sua vita in materiale da vetrina social. Ha studiato al Liceo Classico di Cremona e poi Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano. Ha mollato la facoltà a soli tre esami dalla laurea per dedicarsi alla sua attività di blogger e influencer.

Prima di Fedez, il rapper con cui si è sposata nel 2018 a Noto, in Sicilia, è stata fidanzata con Riccardo Pozzoli. Come ha conosciuto Fedez? Lui l’aveva menzionata in una sua canzone, poi si sono incontrati, conosciuti e innamorati.

Chiara Ferragni e Fedez hanno due figli: Leone nato il 19 marzo 2019 a Los Angeles e Vittoria, nata il 23 marzo 2021. Con il marito gira il primo show dedicato alla sua famiglia che diventa una serie tv: "The Ferragnez – La Serie", in 8 puntate.

Piace per la sua spontaneità. Studiatissima, ma estremamente naturale di fronte all'occhio di una webcam: un'attitudine che è diventata mestiere e materia di studio. Sul modello Ferragni ci sono lezioni ad Harvard. Senza i social network non esisterebbe. La sua carriera è imperniata sul racconto autobiografico istantaneo che scorre sui social. Vediamo perché.

Carriera

Chiara Ferragni ha cominciato la sua carriera aprendo un blog, The Blond Salad. Qui parlava dei suoi outfit, di moda e di stile.

Il blog è cresciuto a dismisura ed è diventato un punto di riferimento: Chiara inizia a essere invitata alle sfilate, gli stilisti vogliono che indossi i loro capi. Nel 2016 si è trasferita a Los Angeles e collabora con i più importanti brand al mondo.

Diventa CEO del suo marchio e della Tbs Crew, l’azienda dietro al suo blog. Produce la Chiara Ferragni Collection che comprende abbigliamento ma anche make-up, gioielli, intimo, accessori, scarpe. Si trasforma in un personaggio una Vip, ambasciatrice del Made in Italy, dello stile. Arrivano le copertine di Vogue, e in seguito anche in Italia si accorgono di questa concittadina così famosa: a Milano la premiano con l'Ambrogino d’Oro.

Durante la pandemia con Fedez si fa portavoce di iniziative benefiche come la consegna di beni per persone fragili durante il lockdown e una raccolta fondi per acquistare dispositivi medicali utili ad allestire l'ospedale che serviva a ospitare i pazienti in terapia intensiva. Parla di bodyshaming, di femminismo. Fa politica, si espone durante la campagna elettorale su temi come l'aborto e la sicurezza. La sua visita agli Uffizi fa aumentare le visite al celebre museo fiorentino. Liliana Segre la contatta per una campagna di sensibilizzazione sull'antisemitismo.

Nel 2019 presenta un biopic al festival di Venezia: "Chiara Ferragni – Unposted", poi distribuito su Amazon. È il film sulla sua vita. In Italia è stato il documentario uscita-evento più visto nella storia del cinema. Ha incassato 1.601.499 euro in tre giorni.

Sanremo 2023

Amadeus le aveva chiesto di condurre con lui il festival di Sanremo anche prima di questa edizione. Lei aveva esitato. Quest'anno ha accettato: emozionatissima si è cimentata nel "bello della diretta" e quindi tempi televisivi, trucco che si scioglie sotto i riflettori, scale da scendere. Il tutto senza la calma, lo studio meticoloso e la post produzione che consente un social network. Ha tenuto un lunghissimo monologo incentrato sulle riflessione che la Ferragni 35enne consegna alla sé stessa bambina, adolescente e ragazza rampante alla conquista dei suoi sogni.

