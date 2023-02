Sanremo 2023, Chiara Ferragni attacca l'ex fidanzato nel monologo: lui ha risposto alla frecciata?

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:58

Il monologo di Chiara Ferragni durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 sta facendo molto discutere. Anche perché sono stati notati dei riferimenti molto personali a un ex fidanzato della regina delle influencer, ovvero quel Riccardo Pozzoli che è stato suo socio in affari nella prima parte della sua carriera. La divina Chiara, a quanto pare, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ecco che cosa ha detto sul palco dell’Ariston. Photo Credits: Kikapress; music: “Summer” from Bensound.com

