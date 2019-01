Chiara Ferragni hot in bikini alle Maldive: «Guardando all'inizio del 2019»

Per festeggiare il nuovo anno Chiara Ferragni e il marito Fedez sono partiti alla volta delle Maldive per un romantica mini luna di miele senza il figlio, il piccolo Leone, rimasto Milano. La mancanza del piccolo ha spinto alcuni fan sul social a criticarla e lei ha risposto prima nei commenti e poi, per calmare le acque, con uno scatto hot in bikini che ha fatto il pieno di like. Al dito puntato per aver lasciato il figli, 9 mesi, in Italia ha risposto direttamente nei commenti: “È la nostra luna di miele, prendiamo 2 voli diversi e andiamo su un'isola privata lontana da ospedali - ha tuonato dal social - Ti sembra un viaggio adatto a un bimbo di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell'acqua? Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è per una settimana per il nostro viaggio di nozze. Ma potete per una volta tenervi i vostri giudizi senza senso per voi? Chiedo troppo?”.



Chiara Ferragni ha poi postato uno scatto per il nuovo anno che la vede di spalle mentre col lato b in vista ammira il mare, seguito dalla didascalia: “Looking at the beginning of this 2019 like”. La foto naturalmente ha fatto il pieno di “cuoricini” e di commenti entusiasti, mentre qualche fan aspetta con impazienza il commento di Fedez…

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA