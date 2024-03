Chiara Ferragni, il sito di Canale Nove in down durante l'intervista da Fazio: cosa è successo

Grande attesa per l'intervista di Chiara Ferragni a "Che Tempo Che Fa". Talmente tanta, che anche il sito di Canale NOVE non ha retto i migliaia di utenti connessi, andando in down. Ospite di Fabio Fazio dopo il caso pandoro e dopo la separazione da Fedez, l'influencer ha attirato l'attenzione di talmente tanti spettatori che il sito dello streaming non è riuscito a far accedere tutti alla diretta.

Chiara Ferragni a "Che tempo che fa": «Io travolta da un'ondata d'odio, non ero preparata. Sono stati due mesi tosti»

Le segnalazioni

Il disservizio di Canale NOVE è stato subito condiviso sui social da centinaia di utenti, che hanno prontamente sottolineato l'inagibilità del sito.

Sito di Nove down per gli streaming.

La odiate tutti ma qualcuno la starà pur guardando… @ChiaraFerragni #CTCF pic.twitter.com/QDZB1U3rYl — Ricky (@Rickyts2) March 3, 2024

Un fatto, questo, che sta facendo molto discutere, soprattutto perché prima dell'intervista erano in molti ad immaginare un flop dell'ospitata della Ferragni da Fazio.