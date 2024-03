Torna stasera in tv Loredana Bertè. A una settimana dalla sconfitta a "Una voce per San Marino", la cantante calabrese sarà ospite oggi a "Che Tempo Che Fa" per parlare della sua esperienza a Sanremo e della mancata partecipazione all'Eurovision.

