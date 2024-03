Chiara Ferragni, a che ora a "Che tempo che fa"? Fedez, il caso Pandoro, la crisi sui social: ecco di cosa parlerà

È Chiara Ferragni la grande protagonista di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio sul Nove. Fedez, il caso Pandoro, le critiche sui social: sono i mesi più difficili della vita dell'influencer e imprenditrice digitale che si è detta molto «agitata» per l'intervista. Che andrà in onda dopo le 21, come ha comunicato lei stessa sui social per farsi seguire dai suoi follower.