Chiara Ferragni in ansia prima di "Che Tempo che Fa": «Tremo di paura e piango, se stasera non sarò perfetta amen»

Chiara Ferragni non nasconde l'agitazione per l'intervista in programma stasera a "Che Tempo che Fa", sul Nove. L'influencer si è rivolta ai suoi follower attraverso le Instagram stories, comunicando il proprio stato d'animo e chiedendo un incoraggiamento a chi la segue sui social: «A dir poco agitata per stasera - scrive a corredo di un selfie -, mandatemi tutte le vostre good vibes».

Chiara Ferragni ospite a Che Tempo che Fa: orario, dove vedere l'intervista in tv e le domande (inviate dal Codacons a Fazio)

Chiara Ferragi in ansia prima di "Che Tempo che Fa"

In un'altra story la Ferragni incrocia le dita e dice: «Grazie per tutti i messaggi, probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così, vi voglio bene». Poi una riflessione: «Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò "perfetta" come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione, voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità».

Chiara Ferragni conclude ringraziando i follower e dando loro appuntamento alla trasmissione condotta da Fabio Fazio: «Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e speriamo mi porti fortuna».

Codacons a Fazio: «Faccia queste domande»

Ieri il Codacons, dopo la risposta negativa del Tar del Lazio alla richiesta urgente con cui si contestava la partecipazione dell'influencer al programma, ha inviato una lettera a Fazio chiedendogli di porre alcune domande specifiche all'imprenditrice digitale nel corso dell'intervista. «Ci rivolgiamo al conduttore certi che avrà già considerato ogni aspetto connesso alla delicatissima scelta di invitare un ospite come Chiara Ferragni oggi al centro di un vortice giudiziario e mediatico che impone cautele e attenzioni nel rispetto del ruolo che è proprio ad un conduttore» scrive il Codacons nella lettera.

Fra le sette indicate, si suggerisce a Fazio di chiedere se si possa escludere nei profili dell'influencer una presenza di followers «che lei ha comprato» e perché, subito dopo lo scoppio della vicenda Balocco, siano stati cancellati dai profili social dell'influencer i post sulle uova di Pasqua, anch'esse vendute per beneficenza e finite al centro dell'inchiesta della Procura.