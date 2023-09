Cecilia Rodriguez e l'abito tagliato al Festival di Venezia: sul red carpet la sorella di Belen sfila in giallo e spacco super sexy

“L'estate sta finendo” diceva Righeira, ma forse Cecilia Rodriguez non è ancora pronta a dire arrivederci alla summer season fatta di colori e abbronzatura. La sorella di Belen arriva (con il suo fisico mozzafiato) al Festival di Venezia, e per la prima del film Poor Thing, diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo, sfoggia un abito giallo limone, impossibile non notarla. Tra uno sciame di abiti scuri indossati dalle star la nuance fluo scelta dall'influencer balza all'occhio di tutti, d'altronde il giallo dell'outfit stride abbastanza con il rosso del red carpet.

Cecilia Rodriguez in giallo sul red carpet

Come se non bastasse il colore a catturare l'attenzione dei fan e dei fotografi anche un genoroso spacco che termina (in realtà non termina) con un cut sul copetto dell'abito lungo. E se fino allo scorso anno la sorella di Belen ci aveva abituato all'oro o all'argento, quest'anno destabilizza in giallo.

Lo stilista e gli accessori

Un tubino lungo, firmato Dundas, marchio di Peter Dundas, celebre stilista ed ex Direttore Creativo di Maison come Emilio Pucci e Roberto Cavalli, con scollo all'americana con uno spacco laterale che continua in un grosso taglio sul corpetto impreziosito da metallo dorato.

A completare il look un decoltè gold e accessori (bracciali, orecchini e anelli9 in oro giallo e diamanti firmati Messika. Fortunatamente a spegnere l'outfit Cecilia ci accompagna un capello sciolto e senza fronzoli.