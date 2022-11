Martedì 1 Novembre 2022, 16:09

Posa per l’obiettivo come se stesse danzando. La sua prima campagna pubblicitaria, Brooke Shields l’ha firmata quando aveva solo 11 mesi, in braccio a sua mamma. E a 14 anni era già tra le modelle internazionali di punta, comparendo su più di 300 cover di riviste, tra cui Vogue. L’attrice, che oggi ha 57 anni, rimette in mostra tutto il suo fascino nell’ultima campagna che la vede protagonista.

L’attrice posa infatti in lingerie per il lancio dei nuovi reggiseni di Skims, il brand di intimo modellante di Kim Kardashian. Quest’ultima ha voluto rivoluzionare la lingerie, rendendola adatta a tutte le donne, a tutti i corpi e a tutte le carnagioni di pelle. I reggiseni sono infatti disponibili in diversi modelli, così da adattarsi a ogni esigenza, e anche in numerose tonalità color carne, così da adattarsi a ogni tonalità di pelle.

E per una collezione così inclusiva, Kim non avrebbe potuto fare altro che scegliere una serie di celebrities e di donne comuni che rappresentino appunto tutta la varietà della popolazione femminile. Brooke Shields incarna una bellezza che non teme il passare del tempo, che non si nasconde, che accetta il proprio corpo e anzi lo mostra con orgoglio.

«Credo che ci si possa sentire sexy solo se si ha sicurezza in se stessi e nel proprio corpo», racconta Brooke Shields sul suo profilo Instagram durante un video backstage della campagna pubblicitaria di Skims. «Ciò che mi ispira e mi affascina di più riguardo al corpo delle donne è quanto sia forte senza darlo a vedere. È in grado di fare così tante cose». Oltre all’attrice, Kim Kardashian ha voluto, nella sua campagna di lancio dei reggiseni, altre 5 celebrities. Sono l’attrice Juliette Lewis, 49 anni, Becky G, cantante 25enne, Indya Moore, modella e attrice transgender di 27 anni, la cantante Cassie, 36 anni, e Chelsea Handler, comica che di anni ne ha 47. Oltre ai 5 volti - e corpi - noti, Kim ha arruolato anche una vasta platea di bellissime donne comuni, che in questi giorni sta prendendo sul profilo Instagram di Skims, raccontando le loro storie, il rapporto con il loro corpo e cos’è sexy per loro. Tra loro, c’è Passion che di lavoro fa la postina, e poi una donna meccanico, una studentessa, e Jiana che è una barista, ognuna con la sua storia di bellezza e di femminilità.