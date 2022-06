Boateng si sposa nel Metaverso, Enzo Miccio celebra il matrimonio: biglietti a 50€. Ed è polemica: «Se questo è il futuro...»

Di matrimoni stravaganti ne abbiamo visti tanti in questi anni, ma le nozze di Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada sembrano destinate a superarli tutti. Perché? Semplice, il calciatore ha deciso di sposare la bella influencer nel Metaverso. Sì, esatto, la cerimonia si tiene non in questo universo, ma in uno alternativo, digitale. Dietro questa cerimonia futuristica c'è il popolare wedding planner Enzo Miccio, che con un post su Instagram ha spiegato nascita e realizzazione dell'idea.

APPROFONDIMENTI L'ALLERTA Metaverso nuova frontiera del terrorismo? STATI UNITI Foto L'ANNUNCIO Meta, Sandberg si dimette FRATELLI Gianluca Vacchi, il fratello Bernardo chiede un maxi...

Metaverso la nuova frontiera del terrorismo? Allarme Ue: «Rischio Califfato virtuale»

Matrimonio nel Metaverso, Boateng sposa Valentina Fradegrada

«Immaginate di mettere insieme un wedding planner un po' folle che ama le sfide e Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR Metaverse) e l’amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu», scrive Miccio. «Che cosa si può ottenere? - prosegue - Un matrimonio spaziale. La celebrazione del primo matrimonio nel Metaverso avverrà in una location veramente unica: la luna».

Tutto nasce da un'idea di Boateng e futura consorte: «La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l'avesse mai fatto. E come potevo non esaudire il loro desiderio? La collaborazione tra noi e Over ha dato vita ad una location personalizzata creata interamente con tecnologia 3D».

Matrimonio Boateng, biglietti per i fan a 50 euro

E gli invitati? Ci saranno pure loro. In particolare, i fan potranno accedere all'evento acquistando un biglietto virtuale da 50 euro. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza, come ha precisato Boateng. «La coppia voleva far partecipare anche i propri fan al loro matrimonio - ha spiegato Enzo Miccio - E così sarà. Tutti i partecipanti potranno avere infatti la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro inseparabili amici a quattro zampe, sarò presente anche Io che celebrerò le prime nozze nel metaverso».

Il matrimonio nel Metaverso si è celebrato oggi, 11 giugno, alle 16.30. Ma quello reale si terrà stasera nel borgo toscano di Radicondoli, un comune di appena 911 abitanti in provincia di Siena. Per l'ex Milan si tratta del terzo "sì" dopo quello con Jennifer Michelle (a cui è stato legato dal 2007 al 2011) e Melissa Satta (dal 2016 al 2020, mamma di suo figlio Maddox Prince).

Polemiche sui social

I social come sempre si sono divisi. Da un lato gli entusiasti, dall'altro (molto più rumorosi) i critici di quello che potremmo definire il matrimonio 2.0. «Se questo è il futuro fermate il mondo che voglio scendere», commenta un utente su Instagram. «Ma andate a farvi una bella passeggiata nel bosco, o al lago, o in un cavolo di campo! Vivete la vita! Cos'è sta spazzatura?», scrive un altro. Lapidario il commento di una follower: «Kitsch! Come la maggior parte dei matrimoni oggi». E su questo, effettivamente, è difficile essere in disaccordo.