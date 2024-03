BigMama esce con Sangue, album travolgente che racconta la vita

Unica e travolgente BigMama è arrivata a Sanremo con "La rabbia non ti basta" facendosi apprezzare per carattere, potenza e vitalità ora esce il suo album "Sangue". "La parola sangue è una parola che io ho percepito diverse volte nella mia vita. Da me quando soffri si dice buttare il sangue ed è una bellissima frase, non lo so perché mi piace davvero tanto. Sangue perché sono molto legata alle mie origini, molto legata alla mia famiglia, cioè alla mia famiglia, quindi... proprio rapporto di sangue. Io nell'album parlo anche della mia famiglia, soprattutto dei miei fratelli. Il tumore che ho avuto è un tumore maligno del sangue. E poi è una parola che uso molto spesso nei testi perché la trovo molto poetica, quindi ho deciso di renderla il titolo del mio album.

Un album che esce proprio nel Giorno della Donna.

"Sangue esce l'8 marzo che effettivamente è una casualità, una bellissima casualità perché è un giorno molto importante. Perché dico che è una casualità? Perché io adoro il fatto che possiamo avere un giorno nostro, un mese nostro, ma vorrei che la voce delle donne, il pensiero delle donne fosse apprezzato di più tutto l'anno, perché noi andiamo elogiate tutto l'anno, 365 giorni, non solo l'8 marzo, però almeno c'è quel passo in avanti, poter riconoscere durante un mese tutti quelli che sono i valori delle donne".

Nell'album c'è tutto il dolore che ha vissuto ma anche tutta la sua ironia.

"Marianna ha sempre avuto due volti molto chiari e secondo me questo è anche ciò che fa funzionare i miei messaggi. Io parlo in maniera diretta, parlo di cose forti, cose che vivo, cose che le altre persone vivono, ma nel frattempo controbilancio con la mia ironia, con la mia personalità, io sono comica nei miei modi di fare, io adoro far ridere le persone, adoro ridere, quindi secondo me è un giusto bilancio, parlo di cose importanti, ma non lo faccio pesare tanto perché ci faccio la battuta subito dopo".

BigMama è stata recentemente protagonista di un toccante discorso alle Nazioni Unite.

"È stato molto emozionante. Io ho sempre sognato di fare questi grandi discorsi in inglese davanti a tante persone, poter parlare del mio messaggio, magari portare un esempio, spero di essere stata un esempio, l'ho fatto per 2.000 ragazzi che sono poco più giovani di me, che si sono rivisti nella mia storia".

I testi di BigMama puntano a narrazioni splendidamente esplicite e sofferte, con tanti temi attuali: il bullismo, il femminismo , il catcalling, la fratellanza, la malattia, l'amore, in una parola la vita.