Bianca Berlinguer a Verissimo: «Perché sono passata a Mediaset? I vertici Rai non erano interessati alla mia trasmissione». Poi il ricordo per la morte del padre

«Dopo un inizio faticoso, dopo 35 anni in Rai, a Mediaset ora sta andando bene». Bianca Berlinguer arriva a Verissimo e rilascia la prima intervista da quando è alla conduzione di E' sempre Cartabianca. «Una decisione sofferta che mi ha portato tante notti insinni». Ma perchè la giornalista ha scelto di allontanarsi dalla Rai? «E' stato l'allontanamento dei vertici Rai verso Cartabianca a portarmi lontano non c'era interesse verso la mia trasmissione. Così quando mi sono resa conto che anche con i nuovi vertici non sarebbe cambiato nulla ho capito che un ciclo di era chiuso e dovevo cambiare. Ora sono felice»

Bianca Berlinguer a Verissimo, il dolore per la morte del padre

L'intervista è un momento per la giornalista per raccontarsi da un punto di vista professionale ma anche personale. «Le immagini della morte di mio padre (Enrico Berlinguer ndr) non le ho piu' volute vedere.

Quando è sceso da quel palco nbon c'era possibilità di salvarlo. Ho tantissimi rimpianti perché se ne è andato così, volevo che vedesse il mio diventare donna. Il rimpianto piu' grande è che non ha consociuto mia figlia».

Come è morto Enrico Berlinguer

Il 7 giugno 1984 Berlinguer tenne un comizio a Padova, sul palco di piazza della Frutta, in vista delle successive elezioni europee. Durante l'intervento fu colpito da un ictus che lo costrinse a una pausa mentre si apprestava a pronunciare la frase: «Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda.» Pur palesemente provato dal malore, continuò il discorso fino alla fine, nonostante la folla, dopo i cori di sostegno, urlasse: «Basta, Enrico!». Alla fine del comizio rientrò in albergo, dove si addormentò sul letto della sua stanza, entrando subito in coma. Dopo il consulto con un medico, venne trasportato all'ospedale Giustinianeo e ricoverato in condizioni drammatiche. Morì l'11 giugno a causa di un'emorragia cerebrale. Il comunicato del sovrintendente sanitario affermò che il politico sardo era venuto a mancare alle 12:45.

Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro

Bianca Berlinguer ne approfitta anche per tornare sull'importanza del ruolo delle donne nell'ambiente lavorativo, dopo il battibecco tra lei e Sallusti nella sua trasmissione tv: «Penso sia importante dire direttrice e non direttore perchè è un simbolo di cambiamento dei tempi a cui va data importanza»

La vita privata

Spazio anche alla vita privata. nonsotante la giornalista sia estremente riservata a verissimo parla anche della sua famiglia. «Io ho fatto una figlia a 38 anni perché a quell'età ho avuto il desiderio di diventare madre. Giulia è arrivata subito. Ho sempre lavorato. Il rimpianto della mia vita è aver fatto solo una figlia se tornassi indietro ne farei un'altra». Il suo comapgno è Luigi Manconi. «Ci saremo dovuti sposare, poi è arrivato il Covid è abbiamo lasciato stare»