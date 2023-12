Bianca Berlinguer a Verissimo, chi è la giornalista (figlia del leader Pc Enrico)? La carriera, il passaggio a Mediaset e la vita privata

Il weekend prosegue e Silvia Toffanin è pronta per altre interviste iendite in una nuova puntata di Verissimo. Moltissimi gli ospiti presenti anche oggi, 10 dicembre negli studi di Canale 5, che si racconteranno tra confessioni a cuore aperto e rivelazioni. Tra questi, anche Bianca Berlinguer. Scopriamo qualcosa in piu' sulla giornalista conduttrice di E' sempre Cartabianca.