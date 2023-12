Christian De Sica a Verissimo: «Da ragazzino facevo i compiti a casa di Carlo Verdone e intanto facevo la corte alla sorella, ora mia moglie»

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Christian De Sica ha raccontato le emozioni che vive da "neo nonno" di Bianca, figlia di Maria Rosa. «La mia nipotina ha lo stesso nasino a patata di mia moglie», ha scherzato l'attore, che ha poi raccontato di come conobbe la moglie Silvia - sorella di Carlo Verdone - quando erano poco più che adolescenti.

Christian De Sica, l'incontro con la moglie e la lite con Verdone

Maria Rosa, figlia di Christian De Sica e mamma della piccola Bianca con un contributo video ha pronunciato parole tenere nei confronti de papà: «E' bellissimo e emozionante vederti intraprendere questo tuo nuovo ruolo con Bianca» . «Mia figlia è una donna eccezionale, sembra una donna degli anni '30, è calma, è pacata», ha commentato il padre. «Non ho mai dato uno schiaffo ai miei figli ma mi hanno sentito quanto erano adolescenti.

Anche se sono così intelligenti che sono loro a sgridare me più spesso. Io dico sempre che la mia superficialità mi ha salvato, perché non mi sono mai preso troppo sul serio. Stessa cosa per mia moglie, grazie a questo stiamo insieme da 51 anni».

«Io l'ho conosciuta che aveva 14 anni, ma ero un ragazzino anch'io. Andavo a fare i compiti a casa di suo fratello, che è Carlo Verdone, e io ogni tanto andavo in camera di Silvia a farle la corte - racconta l'attore -.Un giorno con Carlo abbiamo litigato. Qualche giorno dopo sono andato a casa loro e ho trovato tutti sul divano, insieme a un prete. Mi hanno messo in guardia sul fatto che Silvia fosse una ragazzina e mi hanno chiesto che intenzioni avessi con lei. Io non sapevo che fare e ho detto "ma io la amo!". Ero un ragazzino ed ero un buffoncello, ma dopo ci siamo amati per davvero. Io penso che avere accanto una donna innamorata dia ad un uomo la forza di fare cose che altrimenti non farebbe mai. Per me questa cosa è il teatro: ora è la cosa che amo più fare, ed è stata Silvia a spingermi».