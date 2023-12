Benedicta Boccoli non si arrende: «Vincerò ancora contro il tumore al seno. Il mio compagno Maurizio Micheli mi dà la forza di lottare»

La battaglia di Benedicta Boccoli non è finita. La malattia si è rifatta viva e l'ex ballerina di “Pronto chi gioca?” e “Domenica In”, ora attrice di teatro di successo è tornata a dover combattere contro il tumore. Un racconto drammatico quello fatto a Di Più.

«Gli ultimi mesi della mia vita sono stati complicati, ho dovuto lottare nuovamente contro il cancro: questa estate, infatti, ho scoperto di avere un tumore al seno, un altro, perché cinque anni fa avevo già affrontato questa malattia, che mi aveva colpito l’altro seno. Sentire pronunciare ancora quella parola, tumore, è stato come ricevere un’altra volta una porta in faccia. La forza di lottare l’ho trovata in me stessa, nel lavoro e nell’amore del mio compagno Maurizio Micheli».

Benedicta Boccoli e la malattia

A teatro con Donne in pericolo, con Gabriella Germani e Vittoria Belvedere Benedicta racconta che «se il tumore, la prima volta, è stato scoperto in tempo devo dire grazie alla mia cagnolina Nina, la mia Nina che ho preso in un canile».

Si il suo cane. «Lei annusava un punto del mio seno. Annusava e poi andava via, poi ritornava a farlo come se ci fosse qualcosa di diverso dal mio odore abituale. Un giorno, giocando, mi ha dato un colpo sul seno e mi è venuto subito un lividino». Dopo avere fatto una serie di accertamenti i dottori le hanno detto che si trattava di un tumore. «Lo so, può suonare strano, ma la mia cagnolina aveva avvertito qualcosa che non andava in me».

«La testa ha iniziato a girarmi, mi sono sentita frastornata e ho avuto paura. Per fortuna con me c’era il mio compagno Maurizio, che mi ha subito detto delle parole dolcissime, mi ha abbracciato, poi ha cercato di tranquillizzarmi. Maurizio non mi ha mai lasciato sola».

Benedicta svela che «sembrava quasi che la malattia l’avesse lui, anziché io. Poi, a poco a poco, insieme abbiamo capito che dovevamo farci forza l’uno con l’altra e, quando è arrivato il momento in cui mi sono dovuta operare, Maurizio ha tirato fuori la sua verve, la sua immancabile ironia, sdrammatizzando ogni momento, prendendomi in giro anche davanti ai medici, pur di non farmi pesare ancora di più quei momenti».

Dopo aver vinto una prima battaglia ora deve affrontarne un'altra. perché lo scorso luglio dopo una visita di controllo dal senologo un mese prima della data stabilita, quasi sentisse qualcosa, ha scoperto che deve ancora lottare. «Dopo l’esame il medico mi ha detto: “Dobbiamo controllare l’altro seno”. Così abbiamo approfondito e mi hanno confermato che anche lì si era formato un tumore piccolissimo. Per un momento mi sono sentita affranta, ma questa volta ho subito reagito».

Sì è subito operata. «Poi, mentre iniziavo la radioterapia, ho anche cominciato a provare per lo spettacolo con cui ora sono in scena, e questo mi ha aiutato a non pensare, a scaricare lo stress». Ma Benedicta Boccoli ha deciso di raccontare in un film il suo percorso. Il suo secondo cortometraggio, Come un fiore, che parla proprio del tumore al seno attraverso un suo ricordo di bambina: «L’avevo girato due anni fa, quando avevo vinto la mia prima battaglia e sono stata orgogliosa di presentarlo quando poi ho affrontato per la seconda volta la malattia».