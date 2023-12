Benedicta Boccoli a Verissimo: «Sto di nuovo lottando contro il tumore. Non abbiate paura di farvi controllare»

Ospite a Verissimo insieme a Vittoria Belvedere e Gabriella Germani per presentare il nuovo spettacolo teatrale, Benedicta Boccoli ha annunciato di star di nuovo lottando contro il tumore. La malattia che l'aveva colpita al seno cinque anni fa è purtroppo tornata ma, come ha spiegato l'attrice, fortunatamente le è stata diagnosticata in tempo e può quindi continuare ad impegnarsi quotidianamente con la sua carriera teatrale.

Benedicta Boccoli, la diagnosi di un nuovo tumore

«A luglio mi sono operata e ora sto facendo la radioterapia», ha dichiarato l'attrice. «Non la chemio, quindi ho ancora tutti i miei capelli - ha aggiunto con leggerezza -.

Mi reputo fortunata, perché se lo avesso scoperto 6 mesi dopo ora starei facendo la chemioterapia e sarei qui pelata», scherza Benedicta Boccoli. «Invece ora, fortunatamente, la mattina vado a fare la radioterapia e le mie cose, il pomeriggio faccio le prove insieme a queste due pazze e mi diverto».

Poi l'appello alle donne sull'importanza della prevenzione: «Non abbiate paura di andare a fare la mammografia e di scoprire qualcosa, perché oggi su 7 donne una ha il tumore, una percentuale altissima, purtroppo. Quindi andate, controllate, e non abbiate paura».