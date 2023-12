Domenica In, gli ospiti del 24 dicembre: da Marcella Bella a Pierluigi Diaco ma ci saranno anche Pietro Sermonti e Ernst Knam

Puntata pre natalizia con i fiocchi per i telespettatori di Domenica In. Mara Venier è pronta a brindare con il popolo di Rai 1 alle festività. Domani, domenica 24 dicembre 2023 dalle ore 14 su Rai Uno andrà in onda il tradizionale appuntamento con Domenica In, vediamo le anticipazioni.

Verissimo, gli ospiti del 23 e del 24 dicembre: da Gerry Scotti ai protagonisti di Terra Amara. Le anticipazioni

Domenica In, gli ospiti di domani 24 dicembre

Secondo le anticipazioni che circolano in rete il varietà di Mara Venier nel giorno della Vigilia di Natale ospiterà in studio Christian De Sica. Insieme al celebre attore anche Pietro Sermonti altro protagonista della serie di Eros Puglielli. Per la parentesi musica, la "zia" Mara ospiterà in studio Marcella Bella, poi Paola e Chiara e Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli. Ospiti della puntata, anche Max Giusti, Gaetano Triggiano e Ernst Knam. Mara Venier, inoltre, dovrebbe intervistare in diretta Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMà.