È morto Burt Young, attore che ha interpretato il ruolo di Paulie Pennino in Rocky. L'artista aveva 83 anni. È deceduto nella sua casa di Los Angeles. La sua morte è stata confermata dalla figlia, Anne Morea Steingieser, al New York Times, che non ha però rivelato la causa del decesso.

