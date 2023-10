Barbara D'Urso, i progetti della conduttrice dopo l'addio a Mediaset: «Non è tempo di andare in pensione. Tornerò in tv? Probabile»

È tornata dopo la vacanza studio a Londra nella sua casa milanese, Barbara D'Urso. E ora il pubblico non vede l'ora di sapere le vere motivazioni (dal punto di vista della conduttrice) per le quali si è allontanata da Mediaset. I telespettatori ancora sognano di vederla a Belve dalla Fagnani e nulla è esclusivo visto che a dicembre sarà libera dal contratto con cui è vincolata con l'azienda delle reti del Biscione. Ma nel frattempo cosa bolle in pentola? Quale sono i progetti lavorativi di Barbara D'Urso?

Grande Fratello, Alex minaccia di abbandonare: «Se non tirate fuori il video in cui Beatrice mi dice quelle cose io lascio la casa»

Barbara D'Urso, i progetti dopo l'addio a Mediaset

Ora è impegnata a teatro, la regina del caffeuccio si sta dedicando infatti alla fortunata commedia Taxi a due piazze di Ray Cooney. Ma non sarà il teatro l'unico placoscenico in cui la vedremo, perchè come dice lei stessa a La Stampa «non è tempo di pensionarmi». Tantissime le cose in cui è impegnata. «Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso; con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro.

Grande Fratello, pagelle: Giuseppe, banconota del Monopoli (4), Max, waterproof (5), Mughini, demolitore (8), Beatrice, Don Chisciotte (7) Mirko, mocio vileda (3)

Cosa potrebbe fare

Basterà attendere quindi dicembre per capire il futuro della D'Urso e per vederla e sentirla vuotare il sacco. E c'è chi la dopo Pomeriggio 5 la sogna come sostitutra di Mara Venier che ha già annunciato che il prossimo anno non condurrà Domenica In.