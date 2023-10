Grande Fratello, Alex minaccia di abbandonare: «Se non tirate fuori il video in cui Beatrice mi dice quelle cose io lascio la casa»

Non molla Alex Schwazer al Grande Fratello. L'atleta vuole far uscire la verità su quanto accaduto con Beatrice Luzzi. La scorsa puntata, quella di lunedì 23 ottobre, Alex aveva sottolineato che l'attrice aveva avuto nei suoi confronti atteggiamenti equivoci e per questo l'aveva nominata. Quando Alfonso Signorini ha però mandato i video delle registrazioni nulla faceva intendere che la Luzzi ci stesse "provando" con Schwazer. Ma lui non ci sta e ieri torna sulla questione nel momento delle nomination.

Grande Fratello, pagelle: Giuseppe, banconota del Monopoli (4), Max, waterproof (5), Mughini, demolitore (8), Beatrice, Don Chisciotte (7) Mirko, mocio vileda (3)

Gf, Alex minaccia di abbandonare

«Ciao Alfonso, tutto bene grazie.

Da Blanca 2 a Grande Fratello, top e flop di ieri: le pagelle degli ascolti. Rai trionfa, Signorini crolla ma non molla, Del Debbio sul podio, Delitti in famiglia, timido

Signorini però insiste sul fatto che il video di cui Alex parla non c'è. «Io capisco la tua onestà intellettuale, ma conosco il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è. Con altrettante onestà ti dico che non è che proprio tutto viene ripreso. Perché non è che ci siano telecamere in ogni angolo in tutte le stanze e che vanno avanti 24 ore su 24. Ci sono registi che inquadrano e registrano. L’audio se esiste c’è. Di fatto i video non ci sono ovunque. Nessuno ha detto che tu menti, nella maniera più assoluta credimi. Tu confrontati in confessionale con gli autori del programma»