Barbara Berlusconi con il figlio Edoardo, la (rara) foto sul red carpet del film Ennio Doris. Social impazziti: «E' identico al nonno»

La famiglia Berlusconi non poteva mancare: lunedì 8 aprile, alla prima del film sul fondatore di Mediolanum, Ennio Doris – C’è anche domani (che uscirà in più di 150 sale come evento speciale il 15, 16 e 17 aprile), al cinema The Space Moderno di Roma, oltre alla famiglia Doris (la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo) e agli interpreti del film, come Massimo Ghini nel ruolo del banchiere, hanno partecipato anche le figlie dell’ex cavaliere, Marina, con il marito Maurizio Vanadia, e Barbara, con il figlio Edoardo, oltre al fratello Paolo Berlusconi.

Barbara con il figlio

Barbara Berlusconi, che raramente si concede uscite pubbliche, era insieme al figlio Edoardo - di 15 anni - che mostra con orgoglio tra le foto pubblicate su Instagram: «Serata emozionante ieri a Roma - scrive la terzogenita di Silvio Berlusconi - Onorata di essere stata con mio figlio Edoardo e mia sorella Marina all'anteprima del film che racconta la vita di Ennio Doris. Per mio padre un vero amico, ancor prima che un socio. Un grande uomo - si legge ancora nel post - che ha saputo coniugare visione e genio imprenditoriale a umanità e sincera attenzione per chi aveva riposto fiducia in lui. Come quando decise, insieme a mio padre, di coprire personalmente le perdite dei correntisti dopo il crack di Lehman Brothers. Un uomo che, nato nella provincia veneta fatta di piccoli risparmiatori, conosceva il valore della fatica e sentiva sulle sue spalle la grossa responsabilità di gestire al meglio i risparmi delle persone». Infine le parole per la famiglia di Ennio Doris: «Un ringraziamento speciale va alla sua meravigliosa famiglia, Lina, Sara e Massimo, che hanno voluto condividere la sua storia straordinaria con tutti noi».

Tutti i figli di Barbara

Barbara Berlusconi è la prima figlia nata dal matrimonio con Veronica Lario, terzogenita di Silvio Berlusconi. È una dirigente d'azienda, fa parte del CdA di Fininvest.

Ha una laurea triennale in filosofia conseguita con 110 e lode nel 2010 all'Università Vita-Salute San Raffaele. È amministratrice del gruppo H14 spa, insieme ai fratelli Eleonora e Luigi, il tutto rappresenta il 21.43% di Fininvest. La vita privata: Barbara Berlusconi ha cinque figli, tutti maschi: Alessandro (2007), Edoardo (2009), entrambi nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza; Leone (2016), Francesco Amos (2018) ed Ettore Quinto (2021) nati dall'attuale compagno Lorenzo Guerrieri.

La foto di Edoardo

Tanti i complimenti per Edoardo, sui social c’è chi lo paragona al nonno Silvio Berlusconi: “Il ragazzo somiglia tanto al nonno!”, “Oddio tuo figlio!!!! Ma è già così grande e … alto!! Complimenti. Un grande saluto e un pensiero al Berlu che manca troppo”, “Somiglia al nonno”, “Quanto è bello”.