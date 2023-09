Barbara Berlusconi a Giorgia Meloni: «Premierato svolta epocale, mio padre soffriva per gli scarsi poteri»

Giorgia Meloni era oggi presente a Monza per il Gran Premio di Formula 1 (qui il resoconto della prova). Tra i vari incontri della premier, quello con Barbara Berlusconi: «Ho amici in molti paesi del mondo che mi dicono che nelle loro nazioni lei è stimata e ritenuta molto credibile. Io stessa quando ho viaggiato quest'estate ho sentito solo complimenti». La figlia di Silvio Berlusconi, parlando con la premier, ha commentato anche la riforma costituzionale sul premierato a cui lavora il governo. «Sarebbe per veramente una svolta epocale per il Paese. Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri del premier e ne abbiamo parlato spesso assieme», ha detto, a quanto si apprende, nel breve incontro nel box dell'Alfa Romeo, dove erano presenti anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 Group, e il presidente di Automobile club Milano, Geronimo La Russa.

