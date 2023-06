Eleonora Berlusconi, chi è la figlia più riservata di Silvio fuori dalle attività di famiglia: fa design di gioielli e vende borse

Eleonora Berlusconi, 37 anni, nata ad Arleshaim in Svizzera (come la sorella Barbara), diploma al Liceo Villoresi di Monza prima di trasferirsi a New York laurea alla St. John’s University, quarta figlia di Silvio Berlusconi (seconda del matrimonio con Veronica Lario), in famiglia ha solo il condominio in H14, la holding che assieme ai fratelli Barbara e Luigi, ha in portafoglio il 21,42% della Fininvest. Ed anche attende di conoscere le ultime volontà del padre con l'attribuzione di parte del patrimonio contenuto nel testamento: l'apertura dovrebbe avvenire la prossima settimana mentre fra qualche giorno i cinque eredi dovrebbero concordare la data da comunicare al notaio Attilio Roveda. L'occasione per incontrarsi quasi certamente non sarà giovedì 29 quando nel pomeriggio, è in programma l'assemblea Fininvest per approvare il bilancio e nominare il nuovo consiglio.

Luigi Berlusconi, il business del figlio piccolo di Silvio: finanzia la Croce Rossa per assistere i migranti ucraini e afgani