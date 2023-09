Barbara Berlusconi: «Papà avevi un grande cuore, la tua assenza è un vuoto incolmabile»

Barbara Berlusconi parla del padre. «Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un'anima nobile....». È l'incipit di un lungo post della figlia sui social in ricordo del padre alla vigilia del compleanno che avrebbe festeggiato domani. «Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io -scrive - ho avuto il privilegio di vedere l'uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano».

«La tua assenza - sottolinea - ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro.