Aurora Ramazzotti avrà un maschietto: i nonni Eros e Michelle al gender reveal (organizzato da Sara Daniele)

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza avranno un maschietto. La 25enne lo ha scoperto oggi nel corso del gender reveal party organizzato dall'amica d'infanzia Sara Daniele. Sui social Aurora ha condiviso diversi scatti della festa in cui ha scoperto il sesso del bambino che porta in grembo, limitandosi a un semplice commento: «Grazie a tutti, vi amiamo».

Aurora Ramazzotti incinta, il nascituro sarà un maschietto

Presenti all'evento amici, parenti e - naturalmente - i futuri nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, stretti in un bell'abbraccio con la figlia in una delle foto pubblicate. Aurora nelle sue storie Instagram ha poi avuto un pensiero speciale per Sara (figlia dell'indimenticabile Pino Daniele) che, come detto, è la mente dietro questo party: «Sorella mia che hai organizzato questa giornata stupenda, ti amo».

L'annuncio della gravidanza

La Ramazzotti ha ufficializzato la sua gravidanza lo scorso 23 settembre. Per farlo ha messo in piedi un corto in cui, comodamente seduta sul letto della camera, ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Nello sketch si vede Goffredo Cerza, 26 anni - suo compagno e presto papà - che le porta ciambelle e cheeseburger, ma a lei non vanno bene e si lamenta del fatto che il panino non fosse come lei voleva, perché ci voleva il bacon. Quindi Goffredo le domanda: «Ma non è che sei incinta?». E Aurora non può che rispondere: «Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia».

Il video in chiave ironica è sia una critica che un modo diverso per annunciare la gravidanza: critica perché è palese che Ramazzotti leggendo a cadenza annuale di una sua possibile gravidanza si sia infastidita per l'intromissione nella sua vita privata e un annuncio perché proprio prendendo di mira il gossip, e i gossippari, ha reso noto che presto lei e Goffredo diventeranno genitori.

«Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare - ha scritto Aurora a commento del video - Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!». «A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene» aggiunge ancora l'influencer e poi specifica che per la realizzazione del video Goffredo non è stato "maltrattato" e infine i ringraziamenti di rito a chi ha realizzato il video e ha messo a disposizione la location.

Nelle storie su Instagram Aurora ha poi condiviso dei momenti del backstage e in uno di questi ci sono lei e Goffredo, lui con in mano il ciak: «Il mio amore è un uomo dai mille talenti, ho scoperto che è un bravissimo assistente di produzione e fa un ciak che manco ve lo dico».