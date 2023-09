Aurora Ramazzotti e la vita con il figlio Cesare lontano dalla tv: «Sono in pausa da tutto»

Aurora Ramazzotti ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Ha raccontato la sua vita quotidiana da neo mamma, le attenzioni e i pensieri coostantemente orientati al figlio Cesare ma anche parlato del suo lavoro. In questo momento, la figlia 26enne della showgirl Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti non sta lavorando. Ed è una precisa volontà.

Aurora Ramazzotti, la maternità e la scelta di non lavorare

A chi le ha chiesto «Ti vedremo in tv quest'anno?», lei ha replicato: «Giusto, non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell'apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano (cioè Cesare, ndr). A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento.

L'esperienza materna, confessa, è molto potente. «Come affronto il distacco da Cesare? Sto imparando così tanto da quando sono mamma. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo, mi manca proprio qualcosa. Saperlo, però, nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro! Il suo papà e la sua nonna ci sono».

Giovani e bellezza ‘tossica’ sui social. Aurora Ramazzotti:

Aurora Ramazzotti e la maternità tra squat e passeggiate



«Com'è essere mamma? Incredibile. Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagante. Una responsabilità. Emozioni fortissime. Talmente bello da volerlo esibire a chiunque (ma non voler neanche stressare la gente). La cosa più naturale del mondo, ma allo stesso tempo la più strabiliante».

Aurora nei video e nelle foto postate su Instagram appare in formissima: serena, sorridente, gioiosa soprattutto quando è con il suo bimbo, Cesare Augusto Cerza. Il piccolo ha sei mesi.

Si vede lei che fa gli squat mentre lo tiene in braccio. Si vedono le passeggiate, i momenti in cui lo fa dormire, quando mangia. Lei le ha chiamate "50 sfumature di neomamma”.

Aurora è molto attenta a preservare la privacy del figlio avuto con Goffredo Cerza. Il volto del bimbo non è mai visibile: una scelta molto diversa rispetto ad altre showgirl o influencer.