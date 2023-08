Martedì 22 Agosto 2023, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 23 Agosto, 09:35

Se le culle sono vuote in Italia, i social sono in compenso pieni di pancioni e bebè. Nel paese reale, il tasso di natalità resta ai minimi storici: 1,25 nascite per donna, dato superiore soltanto alla Spagna e a Malta. Nel paese Instagram, invece, fare figli è trendy, glamour, attira follower e ha popolato di fiocchi rosa e azzurri (i colori cliché ancora resistono) l’estate 2023.

Le mamme, in attesa o già in azione, sono ben note, dalla sirena nazionale Federica Pellegrini, all’attrice Miriam Leone all’ex Miss Rachele Risiti, o alla cronista sportiva Diletta Leotta (per fare solo alcuni nomi), che hanno seguito di poco Aurora Ramazzotti (la cui gravidanza ha provocato dibattiti di ogni sorta via social, con ampio coinvolgimento dei nonni Michelle e Eros) e fanno eco ai pancioni internazionali del momento, tra i quali quelli di Serena Williams e Kourtney Kardashian.

LA CONQUISTA

Mostrare il corpo della maternità è una libertà conquistata da tempo. Nessuno dimentica la pioniera, Demi Moore, che nel 1991 ruppe il soffitto di cristallo del baby bump, mostrandosi meravigliosamente nuda e incinta sulla copertina di Vanity Fair. Oggi, che i tassi di natalità sono in calo in tutto l’emisfero nord (in Europa, anche le prime della classe Irlanda e Francia hanno cominciato a dare segni di stanchezza) appare come un nuovo segno di sfida la maternità social di influencer e altre celebrità della rete o fuori. Prima fra tutte, naturalmente, Rihanna, che, come al solito, non si è lasciata dettare codici da nessuno: dalla rivelazione della maternità in diretta planetaria durante l’esibizione al Superbowl in febbraio, all’annuncio della nascita del piccolo R.: è avvenuta il 3 agosto ed è stata resa nota soltanto ieri. Nel frattempo, ha continuato a esibirsi e a vestirsi a modo suo, con piumini rosa fosforescenti, o pancione nudo completamente ingioiellato. Fedele al suo stile anche Federica Pellegrini, che ha annunciato una maternità atletica il giorno in cui l’australiana Mollie O’Callaghan ha battuto il suo record nei 200 metri stile libero: «Ce lo riprenderemo» ha scritto sul suo nascente pancione in un divertente video Instagram, con il futuro papà Matteo Giunta (300mila like e valanga di messaggi di felicitazioni per la bella notizia). Annuncio via Instagram anche per la piccola Aria, primogenita di Diletta Leotta e del portiere tedesco Loris Karius: «Benvenuta Aria, oggi rinasco con te, sei il più bel regalo che potessimo ricevere». Come hanno insegnato mamma Chiara Ferragni e papà Fedez con i piccoli Leone e Vittoria, la maternità può diventare un’epopea social, fin dalla prima ecografia. Nel 2023 hanno cumulato centinaia di migliaia di cuoricini e condivisioni anche i pancioni della blogger e modella veneziana Alice Campello (papà: l’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata): tutto si è concluso bene per la piccola Bella nonostante un parto difficile. Arriverà invece in autunno la secondogenita di Serena Williams, che ha rivelato la gravidanza al Met Gala e pubblicizzato il sesso della nascitura con un “gender reveal party”, dovutamente documentato con foto condivise con i suoi 16,9 milioni di follower. Pancione glamour in bikini fucsia anche per Kourtney Kardashian: l’influencer e imprenditrice da 210 milioni di seguaci è ormai un’esperta mamma social, è in attesa del quarto figlio.