​Alejo Vidal Quadras, chi è il fondatore di Vox ed ex leader PP catalano vittima dell'attentato di Madrid

Alejo Vidal Quadras, ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, è stato vittima di un attentato in pieno giorno a Madrid ad opera di due sconosciuti che gli hanno sparato in volto per poi fuggire a bordo di una Yamaha nera, secondo le prime informazioni che arrivano dalle forze dell'ordine spagnole.

Il profilo: carriera politica e cariche di Alejo Vidal Quadras

Vidal Quadras, nato a Barcellona nel 1945, è stato ed è un esponente di spicco della politica spagnola e non solo: ha infatti ricoperto diversi ruoli nel Parlamento europeo, di cui è stato primo vicepresidente dal 2004 al 2007. Una vita nella politica ma anche nella ricerca: Quadras è infatti laureato in Fisica e tra il 1968 e il 1989 ha costruito una prestigiosa carriera nel campo della Fisica delle Radiazioni, Radioattività Ambientale e Radioprotezione.

Ha inoltre svolto la sua attività di ricerca e insegnamento presso l'Università di Barcellona, l'Università Autonoma di Barcellona, il Centre de Recherches Nucléaires di Strasburgo e l'University College di Dublino.

Per quanto riguarda la carriera politica, Alejo Vidal Quadras è stato presidente del Partito Popolare della Catalogna dal 1991 al 1996 e candidato alla presidenza della Generalitat di Catalogna nel 1992 e nel 1995. Vidal-Quadras è stato deputato al Parlamento europeo nel gruppo del Partito Popolare europeo, divenendo vicepresidente dell'Assemblea dell'Ue dal 1999 al 2014 e lavorando nella commissione per l'industria, l'energia e la ricerca.

Nel 2014 ha annunciato che avrebbe lasciato il Partito Popolare per un nuovo partito, da lui fondato già alcuni mesi prima: Vox, una formazione conservatrice di cui Quadras è stato primo presidente nel marzo 2014. Le elezioni europee del 2014 hanno segnato la prima volta che la neonata Vox ha schierato un candidato, con Vidal-Quadras che correva sotto la sua bandiera, anche se non è riuscito a mantenere il suo seggio al Parlamento europeo.