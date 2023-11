Alejo Vidal Quadras, il fondatore di Vox colpito in un attentato in pieno giorno a Madrid

Alejo Vidal-Quadras Roca, ex presidente del Patito popolare catalano e fondatore di Vox, oggi, 9 novembre, è stato colpito al volto mentre camminava a Madrid. È successo in pieno centro, in via Calle Núñez de intorno alle 13.30, quando due sconosciuti gli hanno sparato una moto per poi fuggire.

Vidal Quadras, 78enne, è stato trasportato all'ospedale in condizioni molto gravi, mentre le forze dell'ordine isolavano la zona. Indagini sono attualmente in corso.