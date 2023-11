Attentato a Madrid, spari al volto dell'ex leader del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox: Alejo Vidal Cuadras Roca è gravissimo

Alejo Vidal Cuadras Roca, ex leader del Partito Popolare della Catalogna, 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in volto da un colpo di arma da fuoco sparato dalla distanza ravvicinata di circa 2 metri. Un attentato sferrato in pieno giorno nel centro di Madrid, ad opera di uno sconosciuto che ha mirato l'ex presidente di parito mentre in via Núñez de Balboa.

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Attentato a Madrid

Stando a quanto dichiarato da alcune fonti vicine alla polizia, gli autori dell'attentato sono due individui che viaggiavano a bordo di una Yamaha nera: a sparare sarebbe stato l'uomo seduto dietro l'autista.

I soccorritori hanno riferito che Alejo Vidal Cuadra era cosciente quando è stato trasferito in un ospedale di Madrid, mentre la polizia municipale isolava la zona. Le indagini sono attualmente in corso.