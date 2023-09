Arisa a Belve: «I miei genitori? Sono stata forgiata a botte. Licenziata da icona gay? Me ne frego»

«Licenziata da icona gay? Me ne frego. Mi sono sentita non capita dalla comunità Lgbtqi+ come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate. Mi hanno deluso le persone ai vertici... ». Sono alcune delle dichiarazioni - rivelazioni della cantante Arisa ospite del programma 'Belve', condotto da Francesca Fagnani, che riparte in prima serata oggi su Rai2 e che vedrà tra gli altri protagonisti anche l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e il conduttore tv Stefano De Martino.

Arisa «forgiata a botte»

E sul 'botta e risposta' con Paola Iezzi del duo Paola e Chiara che aveva definito infelice quel commento Francesca Fagnani ricorda la risposta pungente di Arisa con il dito medio puntato. «Era anche senza manicure fatta», scherza la cantante.

Incompresa

Un'artista complicata, «un pò matta», incalza la Fagnani. «Sono considerata un'artista difficile - dice- ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini - risponde- Cambio spesso idea e ho bisogno di molto tempo per prendere una decisione». Incompresa dalle persone? «Perchè la gente dovrebbe capire me? Non gliene frega niente, non me ne frega niente, ci ho rinunciato», conclude Arisa.