Anna Tatangelo, parla l'amica: «È stato un errore lasciare Gigi d'Alessio (anche da un punto di vista professionale)»

Dopo l'addio a Livio Cori, Anna Tatangelo torna al centro del gossip. Non si sanno ancora i veri motivi della chiusura della love story dopo circa 1 anno di relazione e dopo che i due si dicevano in tutte le tv innamorati persi l'uno dell'altro, ma pare che dietro ci sia il nome troppo ingombrante di Lady Tata. Mentre Anna preferisce stare in silenzio, come ha sempre fatto, a parlare per lei ci pensano le amiche. E si torna a due anni fa a quando è finita la storia con Gigi D'Alessio. Secondo quanto riporta Novella 2000 la separazione dall'ex storico della tatangelo avrebbe portato a gravi conseguenze per la cantante. A dirlo a Roberto Alessi è stata un'amica di Anna.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, le rivelazioni dell'amica

«Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)». Sarà realmente così? Mentre la Tatangelo resta ancora in silenzio concentrandosi sempre più su carriera e sul figlio Andrea (nato dalla relazione con il cantante napoletano), Gigi sembra aver definitivamente voltato pagina. Al suo fianco ora c'è Denise Esposito la 28enne che lo ha reso padre per la quinta volta e che è anni luce lontana dai riflettori dello spettacolo. Lady Tata ci aveva provato con Livio a rifarsi una vita, ma dopo 1 anno la storia è già giunta al capolinea.