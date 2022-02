Gigi D'Alessio, la compagna Denise Esposito rompe il silenzio: il dolce post dedicato al figlio Francesco

«Francesco, benvenuto alla vita». Con queste parole, accompagnate dall'emoticon che raffigura un cuore, Gigi D'Alessio ha annunciato su twitter la nascita del quinto figlio Francesco, avuto dalla fidanzata Denise Esposito il 24 gennaio 2022. E ieri Denise Esposito, 29 anni, compagna del cantante napoletano, ha rotto per la prima volta il silenzio e su Instagram ha condiviso con i suoi follower la sua gioia immensa. Fin dall'inizio della loro relazione, venuta fuori dopo qualche mese della rottura dell'artista con Anna Tatangelo, Denise e Gigi ha preservato la loro privacy più che potevano. Per questo il post dell'avvocatessa ha scatenato tantissimi commenti dei fan.

Gigi D'Alessio, la compagna Denise rompe il silenzio

Una foto con il pancione in cui Denise si mostra raggiante e una “semplicissima” frase: «Ascolta come mi batte forte il cuore». La foto ha scatenato i follower che hanno fatto i complimenti alla bellezza della ragazza e hanno augurato il meglio al piccolo citando i testi delle canzoni di papà Gigi: «Benvenuto al mondo Francesco... Vita qui comincia la tua vita... Come canta il tuo papà.. Ti Auguro una vita piena di curiosità di cose belle... E di tanto amore.. Auguri Denise sarai una mamma speciale per il tuo piccolo principe!»

Francesco D'Alessio, cosa sappiamo

Per quanto riguarda le immagini di Francesco ancora non è stato pubblicato nulla. l'unica foto che ci da informazioni sul bebè è il post dell'artista che ha pubblicato il cartellino di nascita del piccolo. Francesco è venuto alla luce il 24 gennaio 2022, alle ore 15.14, presso la clinica C. G. Ruesch di Napoli, al momento della nascita, pesava 3.240 kg ed era lungo 49 cm. Sempre dal post di gigi D'Alessio si è pure intuito che la compagna ha affrontato un parto cesareo.

I figli dell'artista partenopeo

Francesco D'Alessio è il quinto figlio di Gigi, il primo nato dalla relazione con Denise. Ma prima di lei Gigi ha avuto quattro figli con due donne. L'artista partenopeo è stato sposato infatti con Carmela per più di 20 anni: Claudio è il primogenito ed è nato nel 1986; nel 1992 è venuta alla luce Ilaria, l'unica figlia femmina; infine nel 2003 è nato Luca (in arte LDA), poco prima della separazione della coppia. Nel dicembre del 2006 D'Alessio ha iniziato a frequentare Anna Tatangelo e dalla loro relazione è nato Andrea il 31 marzo 2010.