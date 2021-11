Gigi D'Alessio, il regalo per Denise Esposito: il gesto d'amore un po' particolare

Gigi D'Alessio ha voltato pagina. Dopo la burrascosa rottura con Anna Tatangelo, da cui ha avuto un figlio (Andrea) 11 anni fa, prosegue senza intoppi la sua relazione con Denise Esposito. Il cantante napoletano sta per diventare padre per la quinta volta all'età di 54 anni e ormai non nasconde più la sua felicità. I paparazzi li hanno immortalati insieme a Roma in un ristorante da Alfredo alla Scrofa. Durante la cena Gigi sorprende la sua denise facendole recapitare un regalo molto particolare: due posate d'oro simbolo dello stesso locale in cui sono ospiti.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

