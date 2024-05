Paola Cortellesi: «Ringrazio il cast. Lavorare con loro è stato gratificante»

Paola Cortellesi, la più attesa nella serata dei David di Donatello 2024, con ben 19 nomination vince ben sei premi tra cui Miglior Attrice Protagonista e Miglior Esordio alla Regia con il film 'C'è ancora domani'. Le sue prime parole dopo la vittoria: «Ringrazio il cast. Lavorare con loro è stato gratificante». L'attrice, dopo aver ricevuto il premio, ha detto divertita ed emozionata: «È un trend questa sera, ringrazio la regista che mi ha raccomandato, chi mi ha dato la possibilità di fare questo film, di scriver questo film come volevo. È tutto un magna magna, ci sono sempre i soliti, sempre le stesse facce. Anticipavo il discorso di uscita di tutti, perché lo condivido».

Paola Cortellesi ringrazia il cast del suo film ai David

L'attrice ha continuato: «Le persone che ringrazio di più sono Romana Vergano, Emanuela Fanelli e Valerio Mastrandrea e tutto il cast che mi ha dato la possibilità di lavorare insieme. Emanuela si è anche sciroppata delle serate di memoria, non mi entravano in testa delle cose che ho scritto io. Lavorare con loro è stato gratificante, è stata una grande possibilità come attrice».