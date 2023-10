Andrea Iannone torna in pista dopo la squalifica per doping, il dolce messaggio di Elodie: «Ti amo da morire»

A quattro anni dalla squalifica per doping Andrea Iannone torna in pista. Lo sportivo gareggerà infatti nel prossimo mondiale Superbike, con il team Ducati Go Eleven. Un periodo che non è stato facile per lo sportivo che però ha sempre potuto contare sull'appoggio della sua Elodie, nonostante le voci di crisi.

Andrea Iannone torna in pista, il messaggio di Elodie

«I’m back» scrive Andrea su Instagram e la cantante commenta subito: «Ti amo da morire». Insomma, “bye bye haters”, la coppia procede a tutta velocità.

Si amano da un anno ma qualche giorno fa è cominciata a circolare la voce secondo cui la coppia starebbe affrontando una crisi.