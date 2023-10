Elodie e Miriam Leone (incinta) sfilano sotto la torre Eiffel per L'Oreal Paris

Il 1° ottobre 2023 L'Oréal Paris è tornata nella capitale mondiale della moda con la sesta edizione de "Le Défilé L'Oréal Paris", sotto uno dei monumenti più iconici del mondo, per celebrare l'empowerment, l'inclusione e la sorellanza femminile. Quest'anno, insieme alla famiglia di Ambasciatrici L'Oréal Paris, il pubblico si è riunito sotto la "Iron Lady" per rinnovare la sua dichiarazione femminile e femminista. Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta su Instagram, YouTube e, per la prima volta, gli spettatori hanno potuto viverlo su Roblox.

Il messaggio dello spettacolo, "Walk Your Worth", è stato creato per ispirare tutte le donne, insieme alla famiglia L’Oréal Paris, per presentarsi al mondo senza paura e per camminare verso il proprio destino con fiducia. Queste potenti parole, che riprendono il famoso claim del brand "Because You're Worth It (Perché tu vali)", riflettono la missione di dare a tutte donne il potere di esprimere il proprio valore, di occupare il posto che meritano nella società e di essere protagoniste del cambiamento, avendo sempre fiducia in loro stesse.

Giunto alla sua sesta edizione “Le Défilé L'Oréal Paris" è un appuntamento mondiale che celebra la sorellanza e l'empowerment femminile. All’evento parigino ha sfilato per la prima volta Elodie, nuova Ambasciatrice L’Oréal Paris. Cantante, performer e attrice, Elodie è un’artista eclettica che nel tempo è riuscita a raccontare la versatilità del proprio talento declinato in tutti i campi dello spettacolo. Accompagnata dal volto iconico di Miriam Leone, attrice eclettica e donna impegnata che ama far sentire la sua voce. Insieme a loro sul catwalk ha chiuso la sfilata Kendall Jenner, entrata da poco nella famiglia L’Oréal Paris, insieme alle immancabili e bellissime Marie Bochet, Cindy Bruna, Camila Cabello, Viola Davis, Elle Fanning, Luma Grothe, Liya Kebede, Katherine Langford, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, Yseult e l’Ambasciatore Nikolaj Coster-Waldau.