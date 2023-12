Anastasia Ronchi, scomparsa a 16 anni da Pavia da tre giorni. L'appello della sorella: «Ha un giubbotto nero e zaino viola»

Sono ore di apprensione per le sorti di Anastasia Ronchi, 16enne di Pavia, dove vive con i suoi genitori. La ragazza è scomparsa il 13 dicembre e da allora non si hanno più notizie di lei. È stata la sorella Micol, speaker radiofonica, a dare l'allarme condividendo la foto della sorella sui social. Poi anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" ha condiviso le immagini e alcune informazioni. Sembra che la ragazza si sia allontanata volontariamente per poi far perdere le sue tracce. L'ultimo avvistamento è stato alla stazione e per questo motivo si ritiene plausibile che possa essersi allontanata dalla zona.

L'ultima segnalazione

«Da una segnalazione più o meno credibile crediamo che ieri mattina potesse essere Binasco alla stazione degli autobus. Ignoriamo se la sua direzione fosse Milano - ha scritto ieri la sorella sui social - Il suo zaino dovrebbe essere viola con dei disegni, ha un giubbotto nero e forse delle scarpe verdi».

La ragazza in tre giorni potrebbe aver raggiunto Milano e poi eventualmente aver preso anche un treno per qualsiasi destinazione in Italia e in Europa. Della ragazza non ci sono tracce e nelle ultime ore non sono ancora arrivati riscontri dalle forze dell'ordine.

La sorella: «Non ci sono ancora sviluppi»

«In moltissimi mi state chiedendo se ci siano sviluppi su mia sorella Anastasia. Rispondo con un video perché siete tanti e non è mancanza di rispetto nei vostri confronti. No, non ci sono sviluppi, non abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine nessuna conferma di ritrovamento. Vi ringrazio per il supporto che ci state dando, non pensavo ci fossero tante persone disposte a manifestarsi nel momento del bisogno. Per i pochi haters che si sono manifestati sotto le foto di mia sorella, riceveranno la garbata risposta nei prossimi giorni».