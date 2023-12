Anastasia scomparsa da Pavia a 16 anni: l'appello della sorella Micol Ronchi, speaker radiofonica

«Lei è Anastasia si è allontanata dal proprio domicilio in Pavia nella giornata di ieri. È stata vista ieri sera nei pressi della stazione di Pavia. Chiunque dovesse vederla mi scriva o contatti direttamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Pavia»: sta facendo il giro del web l'appello diffuso su Instagram da Micol Ronchi, nota speaker radiofonica e stand up comedian, sorella maggiore della ragazza scomparsa.

L'appello per ritrovare Anastasia

Anastasia, 16enne, è la sorella minore di Micol e da mercoledì 13 novembre non si hanno più sue notizie. L'ultimo avvistamento in serata, nei pressi della stazione di Pavia, poi più nulla. «Mi sarei tranquillamente risparmiata l'esperienza di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola "preoccupazione"», scrive Micol Ronchi su Instagram, mentre si sussegue il passaparola per cercare di individuare testimoni che possano aiutare a rintracciare la 16enne. Anastasia ha capelli corti biondo ossigenato e occhi castani. Ogni avvistamento può essere segnalato alla sorella Micol e alle forze dell'ordine.