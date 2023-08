Albania, italiani scappano dal ristorante senza pagare (e vengono ripresi dalle telecamere). «Il conto? 20 euro a testa»

L'ondata di turisti italiani che ha travolto questa estate l'Albania comporta, purtroppo, anche qualche figuraccia per il nostro Paese. Accade così che in un ristorante di Berat, città storica dell'entroterra albanese, un gruppo di connazionali sia scappato da un ristorante senza pagare. I quattro italiani protagonisti della deprecabile “fuga” sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale e le immagini diffuse sui social. Secondo quanto riportano i media locali, il conto da pagare era di soli 8.451 lek, circa 80 euro. In pratica 20 euro a persona.

Turisti italiani scappano dal ristorante senza pagare il conto

Il proprietario del ristorante, intercettato dal media albanese Report Tv, ha raccontato: «Non ci era mai successo.

Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek». Il gestore ha spiegato che i prezzi del suo locale non sono eccessivi e che i quattro italiani si erano anche complimentati con lui per la qualità delle pietanze servite.

Il video è diventato virale sui social, dove in molti stanno stigmatizzando l'atteggiamento dei nostri connazionali, scomparsi fra le stradine del centro storico di Berat prima di pagare il conto. Il turismo di massa, del resto, ha anche i suoi aspetti negativi e ne siamo tutti responsabili: anche noi italiani.