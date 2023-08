Giorgia Meloni, vacanze (e lavoro) in Albania: il viaggio in traghetto con la famiglia, tutti i dettagli della visita a sorpresa

«Anche Giorgia Meloni farà un po' di ferie in Albania», aveva annunciato Edi Rama qualche giorno fa. Il premier albanese ha azzeccato la previsione, ma probabilmente solo a metà: il presidente del Consiglio italiano ha sì deciso di far visita al suo omologo di Tirana ma solo per una visita lampo. Meloni ha infatti lasciato la masseria pugliese dove sta trascorrendo le ferie (a Ceglie Messapica) per andare, con un traghetto di linea, a Valona. Ad accompagnarla il marito Andrea Giambruno e la figlia.