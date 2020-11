Aumentano le probabilità di rivedere in difesa dal primo minuto Federico Baschirotto in occasione della partita che la Viterbese disputerà domani pomeriggio sul difficilissimo terreno di gioco in sintetico della Juve Stabia. Il giocatore sembra ormai aver recuperato in pieno, dopo lo stop forzato delle ultime settimane, e quindi potrebbe riprendere il suo posto nella retroguardia a tre sulla fascia sinistra. Potrebbe essere questa l'unica variazione in formazione, che la nuova Viterbese targata Roberto Taurino dovrebbe presentare domani a Castellammare di Stabia. Prima del suo stop, Federico Baschirotto aveva mostrato di essere uno degli uomini più in forma nella formazione gialloblù ed anche di rappresentare uno dei giocatori più pericolosi sulle palle inattive. Essendo andato in rete proprio in seguito ad un calcio piazzato contro la Turris In occasione della terza giornata di campionato. Proprio la Juve Stabia, che affronterà domani la Viterbese, ha mostrato di soffrire le palle inattive visto che proprio in una di queste situazioni ha preso gol nell'ultima partita che ha disputato. Continuano a recuperare anche Oliver Urso e Marco Simonelli, ma con ogni probabilità nessuno dei due sarà schierato domani dal primo minuto, entrambi, in effetti, non sono ancora al top della forma dopo il lungo stop durato circa un mese. A centrocampo sarà riproposta quindi la coppia formata dagli esperti Simone Palermo e Andrea De Falco con Besea, non ancora al meglio dopo aver iniziato la preparazione precampionato in ritardo, che potrebbe essere buttato nella mischia nella ripresa per giocare uno spezzone di partita. Il lavoro del nuovo tecnico dovrà soprattutto portare il centrocampo ad offrire palloni invitanti per le due punte, che fino a questo momento sono state poco servite in modo adeguato e sono state costrette a venirsi a recuperare palloni a centrocampo giocando però troppo lontani dalla porta avversaria. La gara di domani a Castellammare di Stabia avrà sicuramente un sapore particolare per l'attaccante Alessandro Rossi, che proprio con le Vespe gialloblù ha disputato la scorsa stagione quando i campani sono retrocessi dalla serie B. Ieri la squadra si è sottoposta ad un nuovo giro di tamponi il cui risultato verrà reso noto nella giornata di oggi, ovviamente la società si augura che non ci siano spiacevoli sorprese per quanto riguarda le convocazioni per la gara di domani. Dopo i recuperi giocati nella giornata di mercoledì, la situazione in classifica della Viterbese si è fatta ancora più critica visto che i gialloblù stazionano al penultimo posto in classifica seguiti solamente dalla Cavese. Per fare un balzo in avanti in graduatoria e dare anche un segnale forte alle altre squadre in lotta per non retrocedere, la Viterbese dovrebbe cogliere domani sul terreno di gioco di Castellammare di Stabia una vittoria che potrebbe dare forza ed entusiasmo a tutto l'ambiente. Fino a questo momento, la Viterbese ha ottenuto solamente un successo in campionato sul campo della Cavese.



