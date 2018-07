Auto sparite, la Ztl funziona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Una piazza così libera dalla auto nemmeno in una serata piovosa d'inverno. Eppure, l'altra sera sotto il Comune di vetture nemmeno l'ombra: l'esordio della ztl estiva quest'anno è stato da incorniciare. Soprattutto perché, tranne qualche eccezione, nelle vie del centro che ricadono nella zona a traffico limitato non c'è nemmeno stato bisogno di fare multe. È insomma bastata la presenza dei vigili a funzionare come deterrente. Ma attenzione: la pacchia durerà poco. Dal prossimo...