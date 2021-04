18 Aprile 2021

L'OPERAZIONE

Hanno tentato nella notte tra venerdì e sabato di forzare l'ingresso di un magazzino ma l'allarme ha fatto accorrere sul posto tre Volanti della polizia e i ladri sono fuggiti senza bottino, ma lasciando in giro non solo gli arnesi da scasso, ma anche oggetti che hanno creato allarme.

È successo nella zona di via Settevalli. Gli agenti hanno notato un'effrazione e che i cancelli del capannone erano stati legati con del filo di ferro per impedirne l'apertura. Inoltre, una pattuglia ha verificato il danneggiamento della centralina dell'allarme mentre l'altra, sul retro, ha sentito delle voci provenire dalla zona boschiva adiacente alla proprietà. Insomma, l'allarme ha retto e il tempestivo arrivo degli agenti delle Volanti ha fatto il resto. Ma la partita tra balordi e polizia si è giocata nel bosco adiacente al capannone dove hanno cercato una via di fuga i ladri mancati. Dopo un breve inseguimento, i malviventi sono riusciti a far perdere le tracce a causa del buio e della fitta vegetazione. Nel farlo hanno però abbandonato una borsa contente degli attrezzi e un trolley con un congegno artigianale con vari cavi elettrici. Proprio la presenza di cali elettrici ha insospettito i poliziotti che hanno fatto arrivare sul posto la polizia scientifica e gli artificieri dell'Arma dei carabinieri, è stato verificato che l'oggetto abbandonato non era di natura esplosiva. Molto probabilmente, dunque, era un congegno per disattivare il sistema di allarme. Ma ha fallito nella sua missione.

