Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

UNICEF

Una giornata speciale ieri per l'Unicef e un gruppo di volontari che da anni collaborano al Progetto Pigotta, che permette di adottare le bambole di stoffa e aiutare bambini meno fortunati, coprendo i costi di vaccinazioni per le sei malattie infettive.

In città questo percorso virtuoso compie venti anni e la coordinatrice Luisa Blasi ha voluto dire grazie al gruppo di volontari che dal 1999 non ha mai smesso di impegnarsi. Ieri mattina nel chiostro del complesso Sant'Anna, dove l'Unicef ha sede, la consegna di attestati a Cristina Badiali, Anna Campanelli, Maria Deliziosi, Patrizia Schiano, Natalia Sguilla, che insieme a Franca Cavalaglio, Rosaria Montineri, Rosario Mundo, Gloria Porzi, Beniamino Rughi e Guida Sciurpa formano il gruppo di super volontari. «È un momento significativo», ha detto Fausto Santeusanio, presidente del comitato provinciale Unicef. A consegnare attestati, un quadro e un libro ai volontari, anche l'assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano. «La vostra è un'opera meritoria e costante, il nome di Perugia è circolato in maniera positiva». Da tutti un grazie a Luisa Blasi che da anni, dall'incarico conferitole dall'allora presidente Unicef Vincenza Losito Baldasserini, si è dedicata al progetto, portando anche a stringere relazioni importanti con realtà formative ed avviare nuovi laboratori. Così le Pigotte sono cresciute e, pure con edizioni speciali, l'ultima per medici e infermieri, come ricordato ieri da Elena Antonelli, hanno fatto tanto bene.